Pomeriggio 5, la chat dei figli di Maradona prima della morte: "Papà ha vomitato ma non vuole soccorsi". Allarmi ignorati?

A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso spunta la chat di Whatsapp dei figli di Diego Armando Maradona, con i messaggi che si sono scambiati poco prima della morte del Pibe de Oro. I figli in questione sono Dalma, Giannina e Diego jr, nella chat anche la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz (i messaggi sono stati rivelati per primi da Intrusus della tv argentina America Tv e sono in mano ora agli inquirenti).

Nella chat di gruppo, creata a inizio novembre, durante il ricovero di Maradona per l'ematoma alla testa, si nota la preoccupazione di Dalma: "Sono appena stata contattata da una persona che è l’incaricata dei ricoveri domiciliari, papà ha vomitato (ha mangiato gamberoni con aglio e broccoli) ma non vuole che nessuna ambulanza vada a visitarlo. Mi hanno detto che ha parlato con Agustina e che lei gli ha detto che era una decisione familiare. Per questo sto scrivendo. Credo che alcune cose noi familiari non possiamo deciderle. Ecco a cosa servirebbe un medico clinico o quanto meno un medico che risponda per lui". Insomma, la figli avrebbe voluto un medico sempre al fianco di papà.

