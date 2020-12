La Vita in Diretta, Alberto Matano: “Maledetto virus”. Senza parole per il parto finito in tragedia: l'ambulanza non arriva

02 dicembre 2020 a

“Maledetto, maledetto virus”. Alberto Matano è rimasto quasi senza parole a La Vita in Diretta. Su Rai1 il conduttore si è avvalso di una testimonianza davvero dolorosa: due genitori napoletani hanno perso la loro bambina, partorita senza la giusta assistenza da una madre positiva al Covid. “L’ambulanza è arrivata con troppo ritardo”, è stata l’accusa dei familiari: in attesa che si faccia chiarezza su questa brutta vicenda, Matano ha espresso la sua solidarietà e si è lasciato andare a uno sfogo amaro. Poi il conduttore de La Vita in Diretta ha provato ad alleggerire l’atmosfera raccontando la bella iniziativa di un ospedale di Cinisello Balsamo, che ha deciso di rendere possibile un saluto da parte dei parenti ai malati di Covid, ovviamente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. “Non è poco poter salutare i propri cari in questo periodo”, ha sottolineato Matano.

