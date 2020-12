Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la crisi di nervi nel cuore della notte: "Stavolta lo faccio", fiato sospeso

03 dicembre 2020 a

a

a

Una notte drammatica per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una notte di lacrime, minacce, ripensamenti: "Stanotte abbandono la casa", ha detto, per poi scoppiare a piangere. Piena crisi per l'ex di Flavio Briatore: le manca il figlio, Nathan Falco, e al GfVip continua ad avere accesi scontri con Adua Del Vesco e Selvaggia Roma. Crisi di nervi, insomma. Con l'attrice siciliana scoppia una lite furibonda: "Volevo solo che mi chiedessi come stavo - urla Elisabetta Gregoraci -. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo". La Del Vesco risponde: "Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone". Dopo la lite, le confidenze con Stefania Orlando. E le lacrime: "Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po' infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata. Il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile. Prendi Andrea, ha nominato Tommaso, eppure oggi si sono chiariti ed è stato bello. Con Giulia invece non è successo. Stanotte lascio la Casa". Per ora, è ancora dentro. Ma l'addio potrebbe davvero essere imminente.

