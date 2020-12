Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e l'orrore subito dal potentissimo della tv: "Togliti tutti i vestiti. Sei sposata? Non mi importa"

03 dicembre 2020 a

a

a

Choc per Maria Teresa Ruta: un uomo, nel suo passato, ha fatto un proposta indecente. La confessione non è nuova perché qualche tempo fa, l’ex conduttrice di UnoMattina, l’aveva raccontato proprio in tv. Ora, al Grande Fratello Vip, torna sull’argomento. “Mi disse di togliermi i vestiti”, racconta la Ruta nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I fatti risalgono al 1991. “Bisogna dire che cosa stai facendo? Lasciami stare”, tuona Maria Teresa. “Una delle primissime volte mi è capitato che avevo 21 anni. Sono rimasta scioccata, ma sono andata via dicendo no, grazie. Un’altra volta mi è successo con un uomo famoso, uno importante, ci sono rimasta male ed era il 91. Avevo 31 anni, non dico il programma che avrei dovuto dare perché altrimenti si capisce chi è il signore. Lui mi disse poi parliamo del programma, tu lascia aperta la porta della camera che dopo salgo e discutiamo. Io lascio aperta la porta e mi faccio trovare vestita. Lui dopo entra e sorpreso mi dice ma tu sei ancora vestita? - racconta la Ruta – Capisci la cosa? Io gli ho detto sì, sono vestita. Non sapevo come uscirne. Lui mi guardò adesso togliti i vestiti’. Io gli dissi che ero sposata, ma lui rispose e quindi? Cosa importa?’. Me la sono cavata parlando di mia figlia e andando subito via”.

"Non siamo ai soliti ignoti". Riconoscete questa ragazza? Nuovo ingresso al GF Vip, umiliazione pubblica

"Diamogli una seconda opportunità". Terremoto Mediaset, l'indiscrezione bomba direttamente dall'ufficio di Pier Silvio Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.