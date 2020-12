Uomini e donne, Gemma Galgani "ha perso la testa". "Mi toccava e ho avuto tanta voglia", De Filippi sconcertata

03 dicembre 2020 a

a

a

Gemma Galgani, una delle protagoniste di Uomini e Donne in onda su Canale 5, ha svelato in diretta il suo bacio passionale con Maurizio: “Tra noi c’è stata armonia fisica. C’è stato un bacio molto bello e passionale”. Immediata la replica della conduttrice Maria De Filippi: “Hai perso la testa, Gemma?”. E Gianni Sperti ha poi aggiunto: “Ma lei non sta bene”.

Uomini e Donne, doccia gelata per Gemma Galgani: chi trova in studio. Mamma mia...

Poco dopo è stato lo stesso Maurizio a raccontare di questo bacio con la Galgani: “Era particolarmente euforica. Prima di bere e anche dopo. Durante la cena vedevo lei come una forza esplosiva. Non riuscivi a tenerla ferma. Ci siamo abbracciati, lei mi toccava. Esuberanza spaventosa. Mi ha rubato un bacio molto passionale. Ho avuto tanta voglia di baciarla”, ha confessato il cavaliere di Uomini e Donne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.