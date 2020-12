Grande Fratello Vip, un terremoto: "Basta che sembro...". Adua Del Vesco rischia la squalifica

03 dicembre 2020 a

Nuova polemica al Grande Fratello Vip per una parola di Adua Del Vesco: “Basta con questa cosa che sembro handicappata”. Frase che non è piaciuta a molti telespettatori sensibili sull’argomento. Anche dentro la Casa la Del Vesco è stata subito ripresa per la gaffe fatta. Selvaggia Roma, che era lì insieme a lei con Dayane Mello, l’ha subito ripresa e l'ha invitata a fermarsi per non dire altre parole compromettenti: “Non dire queste ca…”. C'è il rischio anche di provvedimenti, ma lo si scoprirà solamente nella puntata di domani.

La Del Vesco proprio l'altro giorno aveva litigato con Elisabetta Gregoraci. La Gregoraci la incolpava di essersi allontanata da lei senza alcun motivo, e la Del Vesco ha replicato duramente: "Vuoi sentirti dire che va sempre tutto bene". Accusa che ha fatto andare su tutte le furie l'ex di Briatore che se ne è così andata da una altra parte della Casa: "Sono venuta da te per chiederti di parlare, ma se devi urlare, me ne vado".

