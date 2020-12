Otto e Mezzo, Massimo Galli promuove il premier Conte: "Deciso e determinato". Sospetto politico sul professore

03 dicembre 2020 a

a

a

Massimo Galli, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7. Il professore ha commentato il discorso del premier Conte agli italiani sul nuovo Dpcm relativo alle ultime feste di Natale. "L'ho visto deciso e determinato. E' evidente che non ci possiamo permettere l'esperienza dell'estate. Sono d'accordo con queste misure", ha precisato Galli che spesso ha detto di aver avuto simpatie di sinistra, anche in gioventù

Galli è tornato a dare consigli, proprio come se fosse un tecnico scelto dal governo ha confermato che le scelte di Conte sono quelle giuste: "Con l'acqua che è ancora a metà del petto dobbiamo evitare che ci ritorni sopra il naso aprendo saracinesche che non ci possiamo permettere di aprire. Triste ovviamente fare un Natale in tono minore, ma assai più triste è fare il conto dei morti, assai più triste una prospettiva che ci possa vedere ancora nei guai per tutta la prima parte dell'anno prossimo", conclude Galli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.