Mattino 5, "una sola notte di fuoco". Elisabetta Gregoraci, conferma pazzesca dalla Panicucci: il nome del vip che con l'ex di Briatore...

A Mattino 5 di Federica Panicucci, si parla ancora di Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip. Si parla dell'ultimo gossip: pare che in passato, la ex di Flavio Briatore, abbia avuto un breve flirt con Filippo Nardi, che a sua volta sta per entrare nella casa del GfVip. E dalla Panicucci, a svelare un dettaglio succoso su questo intreccio, ci pensa il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha svelato di aver sentito al telefono Nardi. Dunque il paparazzo ha confermato che Nardi e la Gregoraci avrebbero avuto un incontro di una sola notte, 15 anni fa. Dunque, Alajmo ha riferito cosa gli ha detto Nardi al telefono: "Molto elegantemente ha detto che non vuole parlare, non si parla e non parlerà mai delle storie che ha avuto con le donne, soprattutto di una mamma", ha concluso. Insomma, una non-smentita a un vecchio flirt che prende sempre più corpo.

