Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci terrorizzata sbrocca contro Giulia Salemi: "Non devi parlarne più, Briatore è furibondo. Arrivano gli avvocati"

Al Grande Fratello Vip è avvenuto il tanto atteso confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Le due venivano da alcuni giorni di “guerra fredda” per colpa di Alfonso Signorini, che nelle scorse puntate ha lanciato un gossip su una vacanza in Sardegna di anni fa in cui tra le due non scorse buon sangue. Ma soprattutto la Salemi è stata fatta passare per una poco di buono che ci provava con Flavio Briatore, il quale ovviamente si è molto arrabbiato per essere stato tirato in mezzo ancora una volta dal reality di Canale 5.

“Avevi detto che non ne avresti più parlato e che era chiusa - ha accusato la Gregoraci - poi in puntata vedo che hai fatto mille confessionali dove parlavi di quella storia, allora mi sento presa in giro. A parte che so già che quello (Briatore) è incavolato di sicuro, ma poi anche per me e te, ci eravamo dette di non parlarne più e non è stato così”. Poi Elisabetta ha ammesso di aver esagerato con le espressioni con cui ha dipinto Giulia, ma ha ribadito di non voler mettere in mezzo Briatore in alcun modo: “Lui non sta facendo il GF, poi escono i giornali e cose e lui si arrabbia molto. Lo mettiamo in mezzo e mi devo sorbire gli avvocati e altre cose. Non mi piace questa cosa”.

