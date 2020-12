Elettra Lamborghini irrompe al Grande Fratello Vip? “Come ha reagito quando ha saputo della sorella”: Signorini la combina grossa

04 dicembre 2020 a

a

a

“Quando avevo annunciato l’ingresso in casa di Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini lo aveva contattato e gli aveva detto ‘vengo a portarti il panettone a Natale’”. Così Alfonso Signorini ha svelato un retroscena che riguarda il Grande Fratello Vip, il reality che sta conducendo con grande successo di ascolti due volte alla settimana in prima serata su Canale 5. A entrare nella casa più spiata d’Italia non sarà Elettra, fresca di matrimonio con Afrojack e già con una partecipazione al GF spagnolo alle spalle: ci sarà invece la sorella Ginevra, che è diventata famosa in pratica per il litigio in atto con Elettra, la quale non l’ha neanche invitata alle recenti nozze. Questa storia ha regalato una certa visibilità alla sorella e Signorini ne ha voluto approfittare: il suo ingresso è stato però spoilerato in anticipo da Malgioglio, per questo Alfonso è voluto intervenire a riguardo. “Cristiano le avrebbe risposto ‘grazie, ma lo sai che nella casa troverò anche tua sorella?’. La Lamborghini avrebbe risposto ‘ma io vengo a portare il panettone a te’”: sono attesi colpi di scena al GF Vip, ancora una volta.

Grande Fratello Vip, "a lei piace". Dayane Mello, la confidenza intima nel giardino: roba pesante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.