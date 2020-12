Grande Fratello Vip, in onda l'ultimo dell'anno. Alfonso Signorini soffia a Federica Panicucci lo show del 31

04 dicembre 2020 a

Mediaset sembra che abbia deciso che a Capodanno andrà in onda il GF Vip e non più il programma speciale condotto da Federica Panicucci. Il reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda subito dopo il termine del messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con il conduttore in studio anche i due opinionisti del programma: Antonella Elia e Pupo.

La notizia non è stata ancora ufficializzata: il cambio nel palinsesto deve ancora avvenire e quindi non si conosce ancora, ufficialmente, la reazione di Federica Panicucci. Certo è che la conduttrice di Mattino 5 non sarà certo contenta di questa scelta che la vede penalizzata, anche per il fatto di aver condotto lo show di fine anno, a fine 2019. Il reality di Signorini si troverà quindi dover affrontare Amadeus sulla Rai con il suo L’Anno che verrà, che ha sempre avuto ascolti eccellenti. Chissà chi vincerà quest'anno la gara dello share.

