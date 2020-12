Detto Fatto torna a dicembre, Bianca Guaccero "fatta fuori". Gira un nome clamoroso: chi la sostituirà

05 dicembre 2020 a

Detto Fatto, il programma in onda ogni pomeriggio su Rai2, potrebbe tornare sul piccolo schermo prima dell'anno nuovo. Secondo alcune indiscrezioni, si parla di un ritorno anticipato a lunedì 14 dicembre 2020. Dopo lo scandalo del tutorial per la spesa sexy, in Rai si cerca di procedere con calma. Ciò che è successo ha scosso i vertici, che adesso starebbero pensando di sostituire la conduttrice, Bianca Guaccero. In realtà, all'inizio, il suo ruolo sembrava essere al sicuro, ma potrebbe non essere più così. Nei giorni scorsi era trapelato che la Guaccero non fosse ritenuta responsabile di quanto accaduto perché non fa parte della squadra editoriale. Secondo Giornalettismo, però, questo non basta, perché adesso è stata messa sul tavolo la possibilità del cambio conduttrice. E a prendere il posto della Guaccero potrebbe essere Francesca Fagnani, giornalista molto stimata e apprezzata.

