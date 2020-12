Verissimo, Iva Zanicchi: "Mio fratello la portava sempre, non è servita a nulla”. Covid e mascherina, cosa non torna

05 dicembre 2020 a

Dopo Gerry Scotti, anche Iva Zanicchi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha reso la sua testimonianza sul coronavirus. La nota artista è riuscita a sconfiggere la malattia dopo essere stata ricoverata in ospedale, ma non ha fatto a tempo a gioire per se stessa che ha dovuto fare i conti con un terribile lutto familiare. Il fratello Antonio è scomparso il 25 novembre proprio a causa del Covid, che non ha avuto pietà di lui in quanto soggetto a rischio. “Era cardiopatico - ha ricordato Iva - è sempre stato molto attento, portava sempre la mascherina, anche in casa, giorno e notte, ma purtroppo non è servita a nulla”. La Zanicchi non è riuscita a trattenere la commozione, soprattutto quando la Toffanin le ha mostrato un videomessaggio del fratello che non era ancora mai stato mandato in onda.

“Brutta agonia, prima che lo sedassero l'ultima volta...”. Iva Zanicchi, dramma Covid: così si è portato via il fratello

