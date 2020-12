Mezz'ora in più, Lucia Annunziata mostra un sondaggio a Vito Crimi: "Non si arrabbi, ma il M5s è sotto il 15 per cento"

06 dicembre 2020 a

"Sono ambasciatore, non si arrabbi con me". Lucia Annunziata mette le mani avanti. Nella puntata di domenica 6 dicembre di Mezz'ora in più tra gli ospiti anche Vito Crimi. Il reggente del Movimento 5 Stelle deve fare i conti con le divisioni interne della sua forza politica, ma soprattutto la discesa nei sondaggi. E proprio questi ultimi parlano chiaro. La conduttrice di Rai 3 mostra al grillino le ultime rilevazioni di YouTrend che vedono il Movimento addirittura sotto il 15 per cento (nello specifico al 14,9 con una perdita di -0,3 punti percentuali).

"Ogni volta mi ricordo quando siete arrivati al 27 per cento" mette il dito nella piaga la Annunziata, mentre Crimi tenta di giustificarsi: "Il problema è che non riusciamo a essere compatti e per questo alcuni non ci votano". Frase questa mai così azzeccata. In questi giorni infatti i pentastellati sono divisi anche sul Mes. Da una parte Luigi Di Maio che invoca i suoi chiedendo loro di non far cadere Giuseppe Conte, dall'altra Beppe Grillo che liquida il Meccanismo europeo di stabilità come "inutile e inadatto".

