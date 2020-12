Live Non è la D'Urso, mentre parlano Vespa e Giordano va in onda questa roba: minuti di grosso imbarazzo

07 dicembre 2020 a

Imprevisto (e imbarazzo) in diretta a Live – Non è la D’Urso su Canale 5. Barbara D'Urso sta intervistando discutendo con Bruno Vespa, Mario Giordano e il virologo Massimo Galli, in collegamento, quando improvvisamente si spegne la luce. Il blackout negli studi di Cologno Monzese coglie di sorpresa la padrona di casa, che poi riprende in mano la situazione: "Anche questo è il bello della diretta", per poi invitare a più riprese la regia a inquadrare lo studio al buio. Il "nero" dura qualche minuto e l'effetto è straniante. Poi fortunatamente, i tecnici di Mediaset riescono a risolvere il guasto. Torna la luce e torna pure Barbara.

