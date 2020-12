Storie Italiane, Eleonora Daniele: “A vedervi così…”, non trattiene le lacrime e cala il silenzio sullo studio

07 dicembre 2020 a

Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere la commozione e quindi le lacrime durante l’ultima puntata di Storie Italiane, andata in onda lunedì 7 dicembre su Rai 1. Durante un collegamento con una trentina di mamme di Foggia, che da tempo lottano per ottenere una casa, la conduttrice si è sciolta davanti a questo esercito di donne e si è lasciata andare, facendo calare il silenzio sullo studio. “Mi sto commuovendo a vedervi così. Quante battaglie abbiamo fatto…”. Tra l’altro nella prima parte della puntata la Daniele già si era resa protagonista di un collegamento scottante con Angelo Pisani, l’ex avvocato di Diego Armando Maradona: “Dal 2017, anno in cui ha iniziato ad assisterlo un altro legale, nessuno è più riuscito a contattarlo - ha rivelato - tutti i calciatori del Napoli, i suoi amici ma anche io stesso, non siamo più riusciti a parlare con lui. Il telefono ha sempre squillato a vuoto oppure ci è stato detto che non c’era. È stato isolato da tutti”.

