Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci senza precedenti: "Un rapporto malato, perché lo ho lasciato". Clamorosa bomba sul suo ex

Addio alla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci lascia il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 7 dicembre, la decisione maturata dopo il prolungarsi del GfVip fino al 2021. Bandiera bianca, insomma, per l'ex di Flavio Briatore, che dopo l'addio alla casa si è confessata in studio da Signorini. E dopo le mille voci sui suoi flirt, dopo aver parlato anche del rapporto con Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci si sbottona per la prima volta anche su Francesco Bettuzzi, suo ex "ufficiale". E spende parole pesanti: "Era un amore malato. Si litigava troppo. L’ho lasciato io anche se lo amavo ancora", rivela. Una battuta anche su Filippo Nardi, poiché negli ultimi giorni si è molto vociferato circa un flirt tra lei e lui: "Non ne parlo. Non lo faccio e non lo farò mai", ha tagliato corto la Gregoraci. Insomma, né conferma né smentisce.

