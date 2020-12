Striscia la Notizia, "ma che testa deve avere"? Ezio Greggio-Enzo Iacchetti, un pazzesco momento di tv: avete notato come...

08 dicembre 2020 a

Nostalgia canaglia a Striscia la Notizia. Siamo alla puntata di ieri sera, lunedì 7 dicembre, in onda su Canale 5. La prima di quest'anno con la conduzione della più storica delle coppie, quella composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la prima dopo l'addio di Ficarra e Picone. E come nota TvBlog, un dettaglio, un particolare, ha scatenato la "nostalgia canaglia". Si è infatti consumato un déjà-vu televisivo. Iacchetti, infatti, al termine di un servizio si è rivolgo a Greggio affermando: "Ma che testa deve avere una persona così?". Ed è qui che TvBlog nota come gli esperti o gli storici della tv non possono non aver notato un riferimento a quanto accaduto nel 1998, episodio disponibile sul sito di Striscia la Notizia. Ventidue anni fa, infatti, Iacchetti fece la stessa identica domanda a Greggio al termine di un servizio e quest'ultimo rispose: "Di c***?". Risultato? I due furono colti da un irrefrenabile attacco di ilarità, tanto che a causa delle risate non riuscirono a lungo a proseguire la registrazione della puntata. Un episodio che ha fatto la storia del tg satirico e che, in modo lampante, è stato citato dalla coppia poche ore fa.

