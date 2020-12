Detto Fatto, torna Bianca Guaccero ma salta una "pesantissima" testa: clamoroso in Rai

08 dicembre 2020 a

a

a

Detto Fatto rivoluzionato. Dopo lo scivolone sulla spesa sexy il programma di Rai2 si appresta a tornare. L'appuntamento è per il 9 dicembre, quando Bianca Guaccero - dopo le polemiche che l'hanno travolta - tornerà a fare compagnia ai suoi telespettatori. Smentiti dunque tutti quei rumors che davano la conduttrice sostituita da nomi come Francesca Fagnani. A essere cambiato però, stando a Tv Blog, sarò il dirigente responsabile della seconda rete di Viale Mazzini. Ad assumersi la guida è Gabriella Oberti che già si occupa del Collegio. Non solo, perché alla luce dei dati emersi in questa prima parte di stagione, si starebbe ragionando su un riassetto del palinsesto televisivo pomeridiano di Rai2.

"Sapete chi è mio marito? Chi si deve vergognare": spesa-sexy a Detto Fatto, la "strana difesa" della Angelillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.