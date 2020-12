Grande Fratello Vip, scandalo-Adua Del Vesco: "Perché non è stata eliminata", pesantissimo sospetto sul reality

Francesco Fredella 08 dicembre 2020 a

E adesso anche sui voti per salvare Adua Del Vesco dall'eliminazione al Grande Fratello Vip, nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 7 dicembre, è bufera. Sembra, infatti, che siano arrivate troppe preferenze dal Brasile rispetto a quelle dell’Italia: una sorta di televoto che sembrerebbe truccato. Troppi tweet giunti dai sostenitori brasiliani che hanno mandato, praticamente, in tendenza Adua. Non è la prima volta., alcune settimane fa i voti al reality condotto da Alfonso Signorini arrivarono dalla Spagna e il Codacons lanciò l’allarme. Adua è la concorrente più votata al televoto, che l’ha vista contro Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma. Quindi immune. Ma i voti dall’estero non sarebbero consentiti. Così, adesso, si alza un polverone. Per la seconda volta i voti sarebbero arrivati dall’estero per Dayane Mello e Rosalinda Celentano. Occorre capire se quei voti, arrivati dal Brasile, appartengono ad account reali o fake, ovvero creati per condizionare il televoto. Si potrebbe aprire una nuova pagina.

