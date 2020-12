Ballando con le stelle, "mi hanno hackerato due giorni prima dello show" e poi ha vinto: la strana coincidenza di Gilles Rocca

08 dicembre 2020 a

Gilles Rocca si è fatto conoscere al grande pubblico della televisione grazie a Ballando con le stelle, lo storico show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che lo ha visto trionfare contro ogni pronostico iniziale. “Era difficilissimo - ha ammesso l’attore e regista in un’intervista rilasciata al quindicinale Ora - perché ero tra i meno noti al grande pubblico e mi hanno anche hackerato il profilo Instagram due giorni prima dell’inizio dello show”. Rocca ha poi ribadito di essere rimasto molto sorpreso dal fatto di aver vinto Ballando, ma allo stesso tempo è innegabile la soddisfazione per un percorso che ha convinto milioni di italiani incollati davanti allo schermo. Nella stessa intervista, l’attore e regista ha anche ricordato il momento più emozionante per lui di tutta questa esperienza: “Mia madre è una donna molto forte, ma è stata molto rigida in passato. Non vuole farsi una foto assieme neanche in casa. Quindi per lei entrare in una pista da ballo, il sabato sera in diretta su Rai 1, è stata proprio una dichiarazione di amore”.

