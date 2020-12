Grande Fratello Vip, “schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia”: il confronto Oppini-Zorzi? Finito così

08 dicembre 2020 a

“Uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia. Senza limiti di orientamento sessuale, colore, nazionalità, forma, religione”. Alba Parietti non ha nascosto l’orgoglio per il figlio Francesco Oppini, che lunedì 7 dicembre è tornato al Grande Fratello Vip - dopo aver scelto di non prolungare la sua esperienza fino a febbraio, preferendo tornare a casa per Natale per motivi personali - e ha avuto un confronto con Tommaso Zorzi. Il quale in settimana aveva confessato a Cristiano Malgioglio di provare un sentimento forte per Oppini, che dal canto suo lo ha rassicurato riguardo la loro amicizia e lo ha rincuorato, promettendogli che il loro rapporto continuerà anche fuori. “Una grande storia di amicizia, semplicemente normalità”, ha commentato la Parietti, che poi ha aggiunto: “La normalità con cui si accettano le differenze come una logica conseguenza dell’evoluzione propria e del mondo che deve cambiare e regalarsi nuove opportunità”.

