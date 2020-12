Grande Fratello Vip, Dayane Mello doppiogiochista? “Con quella faccia da presa per il c***

08 dicembre 2020 a

Andrea Zelletta si è sfogato con Stefania Orlando per essere finito in nomination al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che continua a ottenere grandi risultati in termini di ascolto e di fedeltà del suo pubblico. La mattina seguente la puntata di lunedì 7 dicembre, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di aver preso molto male la nomination di Dayane Mello, soprattutto per quello che è accaduto subito dopo: la modella brasiliana lo ha avvicinato per dirgli che le dispiaceva di averlo nominato. “Fa la finta buona - è stato il commento di Zelletta, che si è decisamente lasciato alle spalle la fase iniziale da ‘comodino’ - troppo facile fare le cose e chiedere scusa 5 minuti dopo. Viene lì, con quella faccia da presa per il c***. Non è coerente”. Probabilmente, anzi sicuramente trattandosi del GF Vip, la questione non si chiuderà così: Signorini già pensa ai fuochi d’artificio in vista di venerdì.

