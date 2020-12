Tagadà, Matteo Bassetti sul Recovery Plan: "Sono veri questi numeri? Abbiamo già dimenticato la lezione"

08 dicembre 2020 a

"Spero che questi numeri non siano veri". Matteo Bassetti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, commenta così la prima bozza del Piano di ripresa e resilienza, messo a punto per ripartire le risorse del Recovery Fund tra più settori. La divisione sembrerebbe essere questa: 74,3 miliardi per la rivoluzione verde; 48,7 per la digitalizzazione e l’innovazione; 27,7 destinati alle infrastrutture; 19,2 riservati a istruzione e ricerca; 17,1 per favorire parità di genere e coesione sociale. E solo 9 miliardi per la sanità. La conduttrice fa subito notare che, in realtà, il ministro della Salute Roberto Speranza aveva parlato inizialmente di 68 miliardi.

"Abbiamo già dimenticato la lezione. Il nostro sistema sanitario ha bisogno di profondi investimenti sia in termini strutturali che in termini di personale - ha spiegato l'infettivologo -. O siamo capaci di approfittare di quello che oggi ci mette a disposizione l’Europa o se poi arriverà un altro problema, anche non pandemico, saremo punto e daccapo. Io credo che un Paese che ha avuto una lezione come quella che abbiamo avuto dovrebbe imparare a investire di più in sanità e in malattie infettive".

