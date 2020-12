Grande Fratello Vip, "è un segno": il tentativo disperato di Cristiano Malgioglio per fermare Tommaso Zorzi

Francesco Fredella 09 dicembre 2020 a

a

a

E’ ancora una volta Cristiano Malgioglio il grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Adesso, Cristiano consola Tommaso Zorzi che si è innamorato follemente di Francesco Oppini. “Devi dimenticare Francesco”, dice Malgioglio. Un vero consiglio, importantissimo, che arriva da chi sulla propria pelle ha vissuto molte delusioni d’amore. “Senza Tommaso sarebbe stato un mortorio!”, tuona Malgioglio. “Grazie a Tommaso che è riuscito a smuovere questa casa! Senza Tommaso, a dir la verità, sarebbe stato un mortorio. Non per fare un complimento a Tommasino, assolutamente, ma a volte dicevo ‘menomale che c’è quel ragazzo!’ io mi rivedevo in lui e nelle sue situazioni…”, puntualizza.

"Quel messaggio? Lo sto aspettando". Gregoraci, neanche il tempo di uscire dal GF Vip: chi la spinge verso Pretelli

In ogni caso, poi, Malgioglio mette in guardia Tommaso. Il suo modo di parlare è terapeutico: Cristiano mostra tutta la sua profondità. “Amore ricordati che noi siamo sempre destinate a restare soli. Tu t’innamori, t’innamori… Perché non vanno mai d’accordo neanche le vere coppie, quelle tra uomo e donna, figurati noi. Purtroppo è così, non c’è niente. È un segno, purtroppo è un segno”. Ma in ogni caso sembra che Urtis abbia preso una cotta per Zorzi. Quindi potremmo trovarci di fronte ad un nuovo capitolo nella vita di Tommaso al Gf vip.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.