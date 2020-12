Asia Argento "non smentisce". Voci pirotecniche dai vertici Mediaset: dove ce la ritroviamo

Francesco Fredella 09 dicembre 2020 a

C’è un’indiscrezione bomba che corre nei corridoi di Mediaset: Asia Argento potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione de L’isola dei famosi (in programma da febbraio, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip). La diretta interessata non smentisce e non conferma. Ma stando a quello che racconta TvBlog potrebbe essere tutto in fase di definizione: contratti e partecipazione. La Argento ha partecipato già a Pechino Express 2020 e a Ballando con le Stelle nel 2016.

Ma l’elenco dei possibili concorrenti è assai lunga: Lucas Peracchi, ad esempio, potrebbe essere un altro colpaccio della Produzione de L’Isola. Ma attenzione, stando ai nostri rumors, qualcuno a Mediaset avrebbe già messo gli occhi su Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, che nelle ultime settimane è stato protagonista di molti talk a Cologno Monzese, potrebbe accettare. Condizionale d’obbligo anche perché, sempre stando alle nostre indiscrezioni raccolte, a stretto giro dovrebbe andare in pensione.

