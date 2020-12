Detto Fatto, lacrime agli occhi e parole pesantissime. Bianca Guaccero torna in tv: "Periodo difficilissimo"

09 dicembre 2020 a

a

a

Dopo il caso della spesa-sexy in tacchi a spillo e la sospensione del programma, torna in onda Detto Fatto, alla conduzione su Rai 2 ancora Bianca Guaccero, smentite insomma le voci su un avvicendamento. E il ritorno è in punta di piedi. La Guaccero ha aperto la puntata con un discorso al pubblico, che non incontrava da 14 giorni. Quasi in lacrime, ha voluto chiarire quanto accaduto: "Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui - ha premesso -. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità. Una opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto e come ogni giorno facciamo. E da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla: Detto Fatto è qua!", ha concluso la Guaccero, evidentemente emozionata dopo le ultime due durissime settimane, tra attacchi e critiche. Nessun vittimismo, però. Anzi, una sorta di ammissione di colpa e l'impegno a fare di meglio, con voce tremante e occhi lucidi.

Torna Bianca Guaccero, ma salta una "pesantissima" testa: Detto Fatto, clamoroso in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.