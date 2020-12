Storie Italiane, "non avremmo voluto iniziare così". Eleonora Daniele commossa per Paolo Rossi

10 dicembre 2020 a

"Non avremmo voluto aprire così". Così ha iniziato oggi Storie Italiane con una pagina dedicata a Paolo Rossi, il calciatore morto alcune ore fa. "Sono tanti gli amici che in queste ore stanno ricordando il grande Paolo Rossi”. Antonio Cabrini ha scritto “se ne va un fratello”; Bruno Conte ha asserito invece “ci ha portati sul tetto del mondo”; il messaggio di Giancarlo Antognoni è stato “con te in Nazionale gli anni più belli”, ha cominciato ad elencare la presentatrice.

“Partiamo quindi con le bellissime immagini di quei gol che ci hanno fatto sognare con grande passione e affetto, goal che sono entrati in tutte le case dell’Italia e del mondo” ha poi aggiunto. A ricordare Paolo Rossi nella prima parte della puntata sono stati diversi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport, che Eleonora Daniele ha ospitato in studio, come Ivan Zazzaroni e Massimo Mauro.

