Grande Fratello Vip, “hai visto com'è cambiato Pretelli?”. Il post-Gregoraci è traumatico

“Hai visto com’è cambiato Pierpaolo Pretelli?”. Stefania Orlando ha conversato con Cristiano Malgioglio ed entrambi si sono mostrati sorpresi per la metamorfosi dell’ex velino, che sembra aver metabolizzato abbastanza bene l’uscita dal Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci. La quale non ha voluto sentir ragioni e ha abbandonato il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per tornare a casa dal figlio Nathan Falco durante le feste natalizie. L’ex moglie di Flavio Briatore ha ritenuto che tre mesi trascorsi al GF Vip fossero abbastanza e non se l’è sentita di prolungare la sua permanenza (eventualmente) fino a febbraio. Per Pretelli è stato un duro colpo la sua auto-eliminazione, dato che l’aveva corteggiata e aspettata per mesi: “Da quando è andata via Elisabetta ha ripreso forza”, è stato il commento di Malgioglio, al quale la Orlando ha fatto eco così: “Lo vedo molto più concentrato su di sé. Diciamo che è quello che avevo evidenziato io, lei lo aveva fatto un po’ sperare. Mi sembrava che creassero qualcosa di romantico che non c’era”.

