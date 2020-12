Striscia la Notizia, Giulio Gallera beccato così: gaffe imperdonabile con tanto di Tapiro

10 dicembre 2020 a

Giulio Gallera scivola in una gaffe. A ricordare quanto accaduto all'assessore al Welfare della Regione Lombardia è Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, nella puntata in onda il 10 dicembre, ha voluto consegnarli un Tapiro d'oro. Il motivo? Una foto. L'assessore "Forrest Gump", come lo chiama il programma di Canale 5, è uscito fuori dal Comune violando le regole sulla zona arancione e, senza volerlo, lo ha ammesso in un post.

Intercettato da Valerio Staffelli, Gallera ha spiegato che correndo lungo il naviglio della Martesana, una strada molto usata dai runner e che attraversa numerosi comuni dell’Hinterland, non si è accorto di aver superato i confini comunali, violando così il dpcm. "Ero concentrato, ho commesso un’ingenuità". Un'ingenuità che non è passata inosservata all'occhio attentissimo di Striscia.

