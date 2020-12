Striscia la Notizia, Valerio Staffelli in ospedale dopo il tapiro a Roberto Bolle

10 dicembre 2020 a

Valerio Staffelli in ospedale. Questo l'epilogo del servizio mandato in onda da Striscia la Notizia. L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha tentato di consegnare il tapiro d'oro a Roberto Bolle. L'étoile di fama mondiale è finito nel mirino del programma di Canale 5 a causa del balletto del 7 dicembre trasmesso su Rai Uno in occasione della riapertura della Scala. Il motivo? A detta di Striscia altro non sarebbe altro che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York.

Per questo Staffelli ha intercettato Bolle fuori dagli studi Rai e, dopo un primo rifiuto del ballerino di concedersi alle telecamere del tg satirico, lo ha seguito fino all’ingresso della sua abitazione. Qui l'accaduto che lo ha costretto a recarsi al nosocomio Gaetano Pini di Milano: il taxi - forse chiamato per portare il ballerino al portone -è salito sul piede dell'inviato. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine con tanto di trasferimento in ospedale in codice giallo.

