Grande Fratello Vip, Dayane Mello aggredisce Adua: "Che c*** fai?". Rissa-choc, intervengono gli inquilini: il caos

Una rissa brutale, fuori controllo, nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5. Scontro tra donne nella casa di Alfonso Signorini: da un lato Dayane Mello e dall'altro Adua Del Vesco. Parole grosse che costringono gli altri inquilini ad intervenire. Lite furiosa tra due amiche inseparabili, tra l'altro. Il punto è che la modella brasiliana non ha gradito alcune frasi di Adua, che avrebbe ammesso di essere stata influenzata da Dayane (nella casa, molti sostengono che la Mello manipoli la Del Vesco). Da lì, la scintilla. "Non ho detto che mi hai manipolato - ha spiegato Adua - ho detto che ho assorbito alcune tue parole". Ma la spiegazione non conosce la Mello: "Che c*** fai? Io sono così, non mi importa se mi votano tutti". Urla, accuse, tanto che devono intervenire sia Giulia Salemi sia Selvaggia Roma, che cercano di far ragionare Dayane: "Alcune volte sei troppo imperativa e rischi di essere fraintesa". Caso rientrato. Almeno per ora.

