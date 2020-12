Mauro Corona a La Confessione: "Cosa mi disse la Berlinguer", una rivelazione scomodissima

11 dicembre 2020 a

Quella di Mauro Corona è diventata una vera e propria battaglia. Lo scrittore, fatto fuori dalla Rai per aver dato della "gallina" (salvo poi scusarsi) a Bianca Berlinguer, è tornato a puntare il dito contro il direttore della terza rete di Viale Mazzini, Franco Di Mare. "Non permetto a nessuno di dire che ho offeso tutte le donne, non solo d'Italia, ma del pianeta, per eliminarmi", ha esordito a La Confessione in onda stasera 11 dicembre sul Nove.

"Lei - ha spiegato a Peter Gomez in riferimento alla conduttrice di Cartabianca - mi ha detto subito che c'era il direttore che non voleva più saperne di Corona. Quello che mi ha dato fastidio, e ho accettato questa confessione con lei, Gomez, per chiarire alcune cose". Lo scrittore ha poi raccontato di essere "sinceramente pentito" e di essersi scusato "non per opportunismo": "Sia chiaro, non l'ho fatto assolutamente per tornare lì, ci tornerei volentieri, ma che si usi la difesa delle donne offese da Corona per eliminarmi non lo tollero e non lo permetto a nessuno, né al direttore di Raitre né a chicchessia". Nel frattempo però l'alpinista è spesso ospite di Mediaset, alla faccia di Di Mare.

