Verissimo, il dramma di Elisabetta Gregoraci: "Io non me ne rendevo conto", la dolorosa confessione sul figlio

12 dicembre 2020 a

a

a

Tempo di confessioni, per Elisabetta Gregoraci, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5, la puntata è quella di sabato 12 dicembre. Parla della sua parabola al Grande Fratello Vip, lasciato di sua spontanea volontà prima del termine. Soprattutto per rivedere figlio, Nathan Falco: "Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto". Dunque, la rivelazione: "Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale". Il riferimento è ovviamente a Pierpaolo Pretelli, con cui nella casa del GfVip la Gregoraci ha avuto una tormentata e appassionata amicizia. E ancora, su Pretelli aggiunge: "Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia.

Si presenta in treno "conciata" così: ma davvero? Sconcertanti immagini di Elisabetta Gregoraci, furiosa polemica | Video

Briatore e le bombe di fango, Elisabetta Gregoraci a valanga? Indiscrezioni clamorose dallo studio della Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.