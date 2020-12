Forum, "ridicolo teatrino": sfregio a Barbara Palombelli? Ci pensa Maurizio Costanzo: la sentenza (e tutti muti)

12 dicembre 2020 a

a

a

Un successo, Forum di Barbara Palombelli su Canale 5. E come tutti i successi, c'è chi critica. Il format è finito nel mirino a causa di alcune cause esagerate, un poco trash, con contendenti che recitano in modo piuttosto smaccato, così come talvolta esagera il pubblico "parlante". Ma è semplicemente il format: se non piace, si può cambiare canale. E a spegnere ogni critica, in difesa della Palombelli, si schiera Maurizio Costanzo, che replica a un telespettatore scatenato contro Forum nella sua rubrica sul settimanale Nuovo: "Gli ascolti la premiano con picchi che superano il 20% di share. Merito della conduttrice e della sua squadra di lavoro", taglia corto Costanzo. Il telespettatore scriveva: "Sembra un teatro. A volte gli attori scadono nel ridicolo. Si vede da un chilometro che recitano". Ma, come sottolinea Costanzo, a parlare per Forum ci pensano gli ascolti. "Ci vuole una dose di spettacolo", ha concluso.

Stasera Italia, esplosione in studio in diretta: "Tutti impazziti", la regia va nel panico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.