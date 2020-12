Amici, "forse sono matta?". Volano stracci, Arisa contro Anna Pettinelli: rissa in studio

12 dicembre 2020 a

Volano stracci tra due professoresse di canto nello studio di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Stiamo parlando di Anna Pettinelli e Arisa. All’origine dello scontro c’è Arianna Gianfelici, l’allieva di canto che ha portato scompiglio nella classe fin dalle prime settimane. Rudy Zerbi ha deciso di toglierle la felpa per darle una lezione di comportamento e atteggiamento. Secondo lui, infatti, la ragazza non si impegna abbastanza. Nel corso della settimana, allora, Arianna ha deciso di cambiare professore e passare ad Arisa, che si è mostrata più comprensiva nei suoi confronti. In questo modo è riuscita a riprendere la maglia, visto che Arisa si è mostrata soddisfatta della sua performance.

Il battibecco tra le due prof è iniziato dopo l’esibizione dell’allieva. Arisa, infatti, ha commentato dicendo di avere la pelle d’oca, pur riconoscendo che ci sia ancora del lavoro da fare. A quel punto è intervenuta la Pettinelli, che ha accusato la collega di non essere obiettiva. Secondo lei, Arisa avrebbe dovuto riconoscere gli errori nell’esecuzione di Arianna, ma non lo ha fatto perché le sue orecchie sono occupate dall’affetto che prova per la ragazza. Secca la replica di Arisa: “Tu in questo momento mi stai attribuendo poca professionalità. Non mi faccio tappare le orecchie dal bene. Mi emoziona questa ragazza”. E poi si è rivolta ai presenti in studio, chiedendo loro se avesse ragione sulla voce di Arianna: “O sono matta io?”, ha detto. Il pubblico ha risposto con un applauso.

