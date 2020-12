All Together Now, una Michelle Hunziker mai vista: "Non ci voglio cascare, ma...". Lacrime incontenibili, stravolta su Canale 5

13 dicembre 2020 a

Cala il sipario sulla terza edizione di All Together Now, il format di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker: il vincitore è Kam "Eki" Cahayadi, che ha vinto contro Dalila Cavalera, seconda classificata. I due, nella puntata finale di sabato 12 dicembre, si sono sfidati prima su Tappeto di fragole dei Modà e dunque su Gabri di Vasco Rossi. E quando è arrivato il momento di proclamare la vittoria di Eki, la Hunziker è semplicemente scoppiata in lacrime, travolta da un'emozione che non è riuscita a contenere. E così, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, rivolgendosi ai giudici del programma e agli esperti del muro, si è accorta che anche molti di loro erano commossi, lacrime agli occhi: "Io non ci voglio cascare, ma vedo che siete tutti emozionati", ha commentato visibilmente emozionata la Hunziker.

