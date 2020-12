Live-Non è la D'Urso, Paolo Brosio sbrocca e la D'Urso lo demolisce: "Inevitabile", "Cosa stai insinuando?"

14 dicembre 2020 a

Altissima tensione a Live-Non è la D'Urso in onda su Canale 5 domenica 13 dicembre. Altissima tensione tra Paolo Brosio e la padrona di casa, Barbara D'Urso. Nel corso della puntata è stato fatto sentire l'audio tra la fidanzata di Brosio, Maria Laura De Vitis, e Diego Granese, inoltre la ragazza si è sottoposta alla "Macchina della verità dell'Alabama". Il risultato? Lei lo prenderebbe per i fondelli, lo userebbe insomma, tesi che circola da tempo. Tesi che fa scattare Brosio: "Queste risposte erano inevitabili se una viene orientata a dire tutto questo". Dunque, la secca replica della D'Urso: "Orientate da chi? Pensi che ci sia qualcosa di architettato?". E Brosio: "Noi sappiamo cosa abbiamo nel cuore, e dopo due mesi nessuno dei due è innamorato". Nel dettaglio, era risultata falsa la risposta della De Vitis, un "no" quando le hanno chiesto se stava con Brosio solamente per avere visibiltà (vero, al contrario, il "no" quando le hanno chiesto se fosse innamorata di lui).

