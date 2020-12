Elisa Isoardi, dietrofront: niente programma. Pesantissima voce in Rai: la "manina" che la ferma, per lei si mette malissimo

15 dicembre 2020 a

Ufficiale, Elisa Isoardi resta ai box Rai. La voce circolava da tempo ma ora pare non vi siano più dubbi: non condurrà Check-up dal prossimo gennaio. Insomma, non troveremo la Isoardi al timone della nuova edizione dello storico programma di medicina ideato da Biagio Agnes. Si sussurra, anzi, che la trasmissione non tornerà del tutto. Ma ora, Dagospia, aggiunge qualcosa in più. Infatti svela di chi sarebbe la "manina" che frena la ripresa di Elisa dopo l'addio alla Prova del cuoco. La manina sarebbe addirittura quella dell'ad, Fabrizio Salini, che non ha gradito affatto il finale di Ballando con le Stelle, in cui la Isoardi e Raimondo Todaro hanno fatto polemica per alcune decisioni controverse. E insomma, questo secondo Dago costerebbe lo stop alla Isoardi. Per lei, un'altra ipotesi è il passaggio a Rai 3 dove ritroverebbe l'amico Franco Di Mare, con cui condusse Unomattina anni fa. Ma dopo il caso-CartaBianca, Di Mare sta attraversando un periodo delicato in Rai...

