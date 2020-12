Gemma Galgani, “castità interrotta”: capito la dama di Uomini e Donne? Roba spinta col nuovo cavaliere

15 dicembre 2020 a

I commenti di Roberto Alessi sono sempre pungenti. Ospite di Ogni Mattina su Tv8, il direttore di Novella 2000 si è soffermato su Gemma Galgani, la dama torinese divenuta celebre per aver praticamente monopolizzato il trono over di Uomini e Donne. Recentemente è stata molto chiacchierata sui social e in rete per via del suo rapporto intimo con Maurizio Guerci: “Ha interrotto la castità - ha dichiarato Alessi - si era un po’ dimenticata come si faceva”. Infatti nei mesi in cui ha avuto una storiella con il giovanissimo Nicola Vivarelli non è mai successo nulla, neanche un bacio. Pare invece che sia tutta un’altra storia con il nuovo cavaliere, almeno stando a sentire Alessi: “Lei ha 70 anni portati da Dio. Anche perché ha fatto un restyling che è una restaurazione continuativa. Risultati incoraggianti, anche se con la pelle Gemma ci ha fatto fare una ventiquattrore”.

