Verissimo, Gemma Galgani: "Mi sento fidanzata"

"Io mi sento fidanzata con Mario, il mio cuore è lì": Gemma Galgani, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito di Mario Lenti, il cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Per la dama torinese si tratta di una rinascita emotiva forte; per lui invece sarebbe solo amicizia. "Sono stata travolta da questo amore. È molto sincero, lui non parla mai tanto per parlare - ha detto Gemma in tv -. Ci potrebbe essere qualcosa in più, se solo io stessi un po’ più calmina".

Dopodiché ha ammesso le sue difficoltà nel gestire la gelosia: "Ho fatto delle promesse che non ho mantenuto. Quando in studio vedo che ci sono delle signore e ci sono stati baci, io non posso non arrabbiarmi. Ci sono state discussioni, sembriamo due fidanzati che litigano". Nella scorsa puntata del dating show, invece, Mario aveva detto: "Se Maria De Filippi fa il programma dell’amicizia, io sposo Gemma. Ma come un matrimonio d’amicizia".