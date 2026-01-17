Verissimo, Gemma Galgani: "Mi sento fidanzata"

"Io mi sento fidanzata con Mario, il mio cuore è lì": Gemma Galgani, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito di Mario Lenti, il cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Per la dama torinese si tratta di una rinascita emotiva forte; per lui invece sarebbe solo amicizia. "Sono stata travolta da questo amore. È molto sincero, lui non parla mai tanto per parlare - ha detto Gemma in tv -. Ci potrebbe essere qualcosa in più, se solo io stessi un po’ più calmina".
Dopodiché ha ammesso le sue difficoltà nel gestire la gelosia: "Ho fatto delle promesse che non ho mantenuto. Quando in studio vedo che ci sono delle signore e ci sono stati baci, io non posso non arrabbiarmi. Ci sono state discussioni, sembriamo due fidanzati che litigano". Nella scorsa puntata del dating show, invece, Mario aveva detto: "Se Maria De Filippi fa il programma dell’amicizia, io sposo Gemma. Ma come un matrimonio d’amicizia".
Per la Galgani, però, qualcosa in più potrebbe esserci: "Sento che ci potrebbe essere qualcosa… non importa cosa. Ha lasciato la porta aperta, io sono dietro la porta. Non si deve spaventare perché ho deciso di mantenere la promessa che avevo fatto". E ancora: "Soffro nel senso bello della sofferenza, mi sento viva. Non avrei mai immaginato di trovare una situazione così ineguagliabile nella mia vita. Io lo sposerei, assolutamente. Lui è bravo in tutto, è l’uomo da sposare". "Ma vi sposo io!", ha commentato entusiasta la Toffanin.