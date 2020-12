Detto Fatto, "Romina Power ha rifiutato. Per la terza volta": il pesantissimo "no" ad Al Bano Carrisi

15 dicembre 2020 a

Il "gran rifiuto" di Romina Power. A darcene conto, nella puntata di Detto Fatto in onda su Rai 2 martedì 15 dicembre, è stato Jonathan Kashanian, nella consueta SuperClassifica. Fari puntati su Romina e, ovviamente, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Jonathan ha infatti rivelato che l'ex moglie del cantate, "ha rifiutato di festeggiare il Natale con loro a Cellino San Marco". E ancora, ha aggiunto che "il rifiuto sarebbe dovuto a motivi di sicurezza, non sarebbe il caso in piena pandemia festeggiare tra non congiunti". Insomma, nessun tipo di ripicca: semplice prudenza, quella di Romina Power, anche se quando si tratta del triangolo tra lei, Al Bano e la Lecciso, il gossip impazza. Sempre. Ma non è tutto. Kashanian ha anche aggiunto che Romina era stata invitata anche nei due precedenti anni, rifiutando sempre l'invito: "Non festeggiano insieme da anni, anche nel 2018 e 2019 non era presente". E, all'epoca, il coronavirus ancora non c'era.

