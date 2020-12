Amici, furia di Anna Pettinelli contro l'allievo Evandro: "Hai cantato come un cane"

16 dicembre 2020 a

“Hai cantato come un cane”. Anna Pettinelli ci va giù pesante con Evandro Ciaccia, allievo di canto di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il percorso del giovane all’interno della scuola è stato piuttosto altalenante: prima è entrato come allievo di Rudy Zerbi, poi quest’ultimo gli ha tolto il banco. Ma invece di abbandonare la trasmissione, il ragazzo è stato salvato dalla Pettinelli, che gli ha dato una seconda possibilità. Evandro, però, sembra non aver sfruttato appieno l’occasione: nell’ultima puntata del daytime di Amici, l’esibizione del giovane, curata dalla nuova insegnante, non è andata bene. “Sarò breve e lapidaria. L’ultima cosa che mi aspettavo è di stare qui a dirti che hai cantato come un cane. Se la prossima settimana canti così non ti posso riconfermare la maglia”, ha detto infuriata la Pettinelli. La professoressa ha cercato anche di mettersi dalla sua parte, però poi ha aggiunto: “Eri indifendibile”. Nonostante gli abbia confermato la maglia dopo l’esibizione, Anna Pettinelli si è detta non soddisfatta del suo allievo. “Dobbiamo correre ai ripari. Non voglio sentire scuse”, ha detto ad Evandro, cui ha poi assegnato nuovi brani. “Sono mortificato”, ha commentato il giovane.

