Porta a Porta, Veronica Gentili in studio si presenta così: occhio al dettaglio, cose mai viste da Bruno Vespa

16 dicembre 2020 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, martedì 15 dicembre, ed entrare negli studi di Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1. Nel salottino più ambito della tv, ecco anche Veronica Gentili, la giornalista Mediaset e firma del Fatto Quotidiano. Bella e perfetta come sempre, hanno strappato un sorriso alcune immagini che la ritraggono e che sono circolate online. Già, perché anche a Porta a Porta ci si prepara a questo strano Natale, tanto che in studio campeggia un grosso albero, addobbatissimo e ricchissimo di palline, nastri, luci e lazzi. E quell'albero, sullo sfondo nelle immagini che inquadravano la Gentili, con la complicità del look ricco di particolari della conduttrice, creava un effetto un poco spiazzante. Insomma, anche lei sembrava un poco un addobbo, o almeno questo è quanto hanno cinguettato diversi internauti.

"Perde consensi, ma non cadrà". Bruno Vespa, bomba in diretta su Conte: chi prepara le "scialuppe di salvataggio" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.