Mattino Cinque, lo chef accusa il governo: "80 prenotazioni ma ora cambia tutto. Perderò 3mila euro"

“Abbiamo 80 prenotazioni, ma siamo in balia delle onde”. A parlare è uno chef di Roma - Mirko Moglioni - che, ospite di Mattino Cinque, ha denunciato: “Abbiamo già speso 3mila euro per le preparazioni che rischiamo di buttare”. L’accusa contro il governo è chiara. Nessuna decisione è stata presa sulle festività, non si sa se i ristoranti – per esempio – potranno rimanere aperti oppure no (quasi sicuro, ora, il "no"). Intanto Natale e Capodanno sono sempre più vicini e molte attività non sanno bene come comportarsi. A preoccupare è – come ha spiegato il cuoco - il rischio di dover buttare via tutto nel caso in cui il governo decidesse di incrementare le restrizioni anti Covid e quindi chiudere i ristoranti. Si ricorda che il governo aveva recentemente dato l'ok per le aperture a pranzo, ma ora sta per rimangiarsi tutto.

Natale blindato, il governo vicinissimo al lockdown: come e quando cambieranno le regole

