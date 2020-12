Grande Fratello Vip, la 'proposta indecente' di Selvaggia Roma: "Un pensiero ce lo avrei fatto"

16 dicembre 2020 a

Scatenata fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip, dove in pochi giorni ha lasciato il segno tra mille polemiche. Si parla di Selvaggia Roma, ex concorrente del reality di Alfonso Signorini su Canale 5, che a Casa Chi, punzecchiata dai giornalisti sul fatto che avesse o meno messo gli occhi su qualche uomo nella casa, si è lasciata andare a una candida confessione. No, non Pierpaolo Pretelli, come molti insinuavano. Bensì Andrea Zelletta, nonostante le discussioni dei primissimi giorni: "Mi trovavo bene con lui. Se fosse stato single un pensiero lo avrei fatto", ha rivelato Selvaggia Roma. Dunque, sul rapporto con Maria Teresa Ruta, con la quale si è sfogata e si è aperta a fondo: "La mia storia è scaturita da un abbraccio inaspettato di Maria Teresa. Con lei c’è stato uno sfogo alle 4 del mattino. Mi ha fatto tirare fuori una cosa che avevo dentro da 15 anni", ha concluso Selvaggia Roma.

