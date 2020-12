È sempre mezzogiorno, "ho un mancamento". Soldi, Antonella Clerici a un passo dal collasso in tv: piove una notizia clamorosa

16 dicembre 2020 a

“Aspetta che mi siedo, ho un mancamento”. Antonella Clerici si è fatta travolgere dall’emozione per la vincita del montepremi da 5.650 euro in buoni spesa messo in palio da È sempre mezzogiorno. La trasmissione di Rai1 è iniziata nel migliore dei modi, dato che subito dopo la prima ricetta illustrata dalla Clerici si è svolto il gioco del bonsai: a partecipare è stata la signora Rosa di Avellino, che incredibilmente è riuscita a indovinare il numero esatto delle foglie appartenenti alla pianta. Quando la telespettatrice ha dato la risposta esatta, la Clerici non ha nascosto la felicità e ha commentato così la fortunata vincita: “Ma che bel Natale, che bello, sono contentissima”. Almeno una piccola gioia in un periodo storico davvero difficile a causa dell’epidemia da coronavirus, contro la quale la Clerici sta riuscendo nel suo piccolo a regalare momenti di leggerezza, ma sempre con una certa classe.

