CartaBianca, Franco Di Mare su Mauro Corona in audizione Rai: alcolizzato che ha bisogno di andare in comunità

In Rai, il giorno dell'audizione di Franco Di Mare, direttore di Rai 3, ascoltato per il caso della cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer. E a svelare i contenuti dell'audizione ci pensa Dagospia, che dà conto delle pesantissime parole del direttore di rete. "Corona ha problemi con l’alcol, è stato Salini a volerlo fuori dalla Rai, gli ho scritto un messaggio perché ha problemi con l’alcol e ha bisogno di essere accompagnato in una comunità di recupero", avrebbe detto Di Mare. Accuse pesantissime contro Corona. Tanto che Dago parla di "imbarazzante audizione" e sottolinea come il direttore "scarica tutto su Salini e si dichiara custode delle leggi, come nel Settimo Sigillo". E ancora, rivela Dagospia: "Imbarazzo in Vigilanza tra i consiglieri di destra e sinistra che hanno contestato a Di Mare la sua versione su Corona - cacciato da Raitre e ricomparso a Raiuno a Linea Bianca - e la gestione della rete. Lui per tutta risposta da dell’ubriacone a Corona", conclude Dago.

