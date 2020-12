Tagadà, Massimo Giannini contro Conte: "Oggi doveva vedere Renzi e lui va in Libia, che coincidenza"

17 dicembre 2020 a

La liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo cade in un giorno particolare, quello del tanto atteso confronto tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Secondo Massimo Giannini non si tratta di una pura e semplice coincidenza: "Siamo felicissimi per questo esito ma la coincidenza temporale tra i due appuntamenti mi fa riflettere. Siamo dentro un match di wrestling", ha detto il direttore de La Stampa a Tagadà. Il giornalista, poi, ha fatto notare che questa sorta di resa dei conti sta tenendo impegnato l'intero Paese. E intanto si perdono di vista i problemi cruciali. "Invece di pensare alla pandemia e alle risorse del Recovery Fund, stiamo discutendo di rimpasti e verifiche", ha spiegato Giannini.

