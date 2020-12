Striscia la Notizia, il gesto clamoroso di Mauro Corona: "Senza contratto né liberatoria", uno sfregio a Di Mare?

17 dicembre 2020 a

Nessuna tregua tra Franco Di Mare e Mauro Corona. Per sotterrare l'ascia di guerra lo scrittore ha chiesto aiuto a Striscia la Notizia e ha affidato a Valerio Staffelli il "Premio Bancarella" che vinse nel 2011, arrivando avanti proprio al direttore di Rai 3. "Se è quello il problema, gli do subito il premio. Ma non si dica che io offendo le donne. Ho offeso una donna, che mi ha perdonato", ha spiegato Corona. Prima della consegna del premio da parte dell'inviato di Striscia a Di Mare, però, la situazione si è complicata. Lo scrittore, infatti, ha pubblicato un post di fuoco su Facebook accusando il direttore di Rai 3 di non avergli fatto alcun contratto per le prime partecipazioni al programma CartaBianca: "Nelle prime puntate di quest’anno sono andato in onda senza contratto né alcuna liberatoria". All'arrivo di Staffelli, Franco Di Mare non ha voluto sentire ragioni e ha rifiutato il "Premio Bancarella" offerto in segno di pace. "Lui l’ha vinto molto meritatamente", ha detto il direttore, per poi chiudersi in macchina e andare via, senza rispondere a nessuna delle domande dell’inviato.

